Steak grillen: So gelingt das perfekte Stück Fleisch

Das perfekte Steak setzt optimales Timing voraus. Wenn Sie das Steak auf einem Holzkohlegrill zubereiten, dann sollten Sie zwei Temperaturzonen verwenden, damit auch dickere Stücke gut gegrillt werden. Sie sollten das Steak alle 20 Sekunden wenden, sodass sich der Fleischsaft optimal verteilen kann. Verwenden Sie hierzu lediglich eine Grillzange, denn Einstiche einer Gabel führen zum Flüssigkeitsverlust und das Steak wird trocken. Zudem empfehlen wir Ihnen ein Thermometer zur Bestimmung der optimalen Grillzeit.

Wie lange Sie das Steak tatsächlich grillen müssen, hängt davon ab, ob Sie es lieber Rare, Medium Rare, Medium oder Well Done genießen möchten. Die Kerntemperatur bei Rare beträgt 55 Grad, bei Medium Rare 53-56 Grad, bei Medium 57-59 Grad und bei Well Done sind es 60-63 Grad. Sie merken schon – hierbei handelt es sich um Feinarbeit.