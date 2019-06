Statement-Röcke: Der exzentrische Modetrend für den Sommer 2019

Nach den beliebten Statement-Shirts, den Statement-Sneakers oder auch den Statement-Ohrringen erscheint nun ein neuer Star am Modefirmament: Röcke in Mini-, Midi- oder Maxi-Länge, die unsere volle Aufmerksamkeit mithilfe farbenfroher Prints, Stickereien oder auch asymmetrischen Schnitten für sich gewinnen. Hierbei gilt: Je auffälliger und außergewöhnlicher der Rock, desto schöner ist der Gesamtlook. Wie Sie den Statement-Rock am besten im Sommer kombinieren können, erklären wir Ihnen hier.