Vivien Leigh

Auch die Britin Vivien Leigh ist aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken. Das Schicksal wollte es, dass sie bei Dreharbeiten ihre große Liebe Laurence Olivier kennenlernte, und so verließ Vivien Leigh ihren ersten Mann Leigh Holman und gab die gemeinsame Tochter zu ihrer Mutter. Vermutlich konnte sie so auch ihre Filmkarriere vorantreiben: Ihre Rolle als Scarlett O’Hara in "Vom Winde verweht" (1939) machte die damals 25-Jährige quasi über Nacht berühmt und brachte ihr sogar einen Oscar ein. Der Hollywoodklassiker sollte aber nicht ihre einzige Leistung bleiben. An der Seite von Marlon Brando spielte Vivien Leigh in "Endstation Sehnsucht" (1951) und war wie ihre Kollegin Elizabeth Taylor auch in der Rolle der Cleopatra zu sehen. Ende der 50er-Jahre hatte Vivien Leigh zunehmend mit Depressionen und Krankheiten zu kämpfen. Im Alter von nur 56 Jahren starb die Schauspielerin, vermutlich an einer verschleppten Tuberkulose.