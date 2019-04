Aber eigentlich stehen Herbst und Winter Rom am besten: Wenn eine sanfte Sonne die Fassaden in weicheres Licht taucht, entfaltet die Kapitale ihre ganze Magie. Cafés und Bars werden zu kuscheligen Wärmestuben und Zwischenstopps beim Bummel über Märkte und Streifzügen durch Museen. Oder beim Erkunden der Kultur-Hotspots wie dem Macro Future in einem ehemaligen Schlachthof in Testaccio, dem Arbeiterviertel, wo auch die Markthalle Nuovo Mercato einen Besuch lohnt.

Weiter südlich, im Handwerkerviertel Ostiense, ist die Centrale Montemartini the Place to go. Das alte E-Werk mit seiner imposanten Industriearchitektur ist ein kontrastreicher Ausstellungsort für antike Skulpturen und Grabinschriften. Eigentlich war die Sammlung während der Renovierung der Kapitolinischen Museen hier nur zwischengelagert. Doch sie blieb. In Rom leben Historie und Moderne eben dicht an dicht.