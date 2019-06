St. Petersburg: Der perfekte Städtetrip für Kulturliebhaber

Früher amüsierte sich der Adel je nach Jahreszeit in Stadtpalais und Sommerhäusern. Heute residieren Feinkostläden und Food Halls, Bars und Bistros unter Regie ambitionierter junger Köche und Mixologen in den vornehmen Etablissements. In zweiter Reihe lassen sich versteckte Hinterhöfe entdecken und alte Fabriken, die nach westlichem Vorbild eine neue Bestimmung als Kultur-Hotspots gefunden haben. Hier arbeiten Galerien und junge Künstler an ihrem internationalen Renommee. Zu den Vorzeigeadressen zählt die Insel New Holland, wo Marinequartier und Radiostation mit finanzieller Hilfe des Oligarchen Roman Abramowitsch mit neuem Leben erfüllt wurden. Im Zentrum steht ein runder, dreistöckiger Backsteinturm, in dem sich in den letzten Jahren unter anderem diverse Designshops angesiedelt haben. Die aufgeblühte Kultur- und Kreativszene macht die Petersburger stolz auf ihre Stadt. Sie wandeln auf den Spuren ihres Gründers Peter – und öffnen auf ihre Art die Fenster zum Westen.