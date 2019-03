Sportfrisuren: Einfache und schöne Stylings für Ihr Workout

Sport ist schon lange kein Mord mehr – aber zumindest tödlich für das Haarstyling. Mit den Bewegungen und dem Beginn des Schwitzens schwindet auch die Sportfrisur dahin. Strähnen ragen in alle Richtungen und am liebsten ins Gesicht, so dass wir gezwungen sind, die nervraubenden Haare aus dem Blickwinkel zum wiederholten Male zu verbannen. Von dem ständigen Gefühl, die Haare neu zu stylen, ganz zu schweigen. Das muss nicht sein – und mit diesen Sportfrisuren ist es auch nicht mehr nötig. Die schönsten Looks zum Nachstylen: