Das Schöne am Sport ist, die eigenen Erfolge zu bemerken und diese effektiv zu nutzen. Nach den ersten Trainingseinheiten wird es Zeit, sich ein tolles Outfit anzulegen – in den neusten Klamotten macht ein Training sowieso mehr Spaß. Dann gilt es, an der Technik zu feilen: Sprechen Sie mit einem Trainer bezüglich der Ausführung Ihrer Übungen und lassen Sie sich erklären, wie man Verletzungen vorbeugt.

Fortschritte machen stolz und dienen als größte Motivation zum Weitermachen.