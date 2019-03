Waren Sie schon mal im Olympia-Stadion in München und sind zehn Mal die Treppenstufen hoch und runter gelaufen? Mit einem Sandsack? In glühend heißer Mittagssonne? Falls nicht, dann beneide ich Sie sehr, da Sie sicherlich nicht zwei Wochen lang unter fiesem Muskelkater und stechenden Schmerzen in den Beinen gelitten haben. Nichtsdestotrotz habe ich am Ende mehr gewonnen, als ich zunächst annahm.

Das Spartan Race ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe von Hindernisläufen, auch Obstacle Course Racing genannt und die erste Serie dieser Art mit globalen Ranglisten, die auf einer Zeitnehmung basieren. Bei mehr als 200 Rennen in über 30 Ländern starten im Jahr 2017 mehr als eine Million Spartaner rund um den Globus in verschiedenen Fitness-Levels, vom Hobbyläufer bis hin zum Profi-Starter im Elite Heat (für die ganz schnellen unter uns). Es geht immerhin auch um 300.000 Dollar Preisgeld!

Das Spartan Race bietet drei verschiedene Rennformate an, den Sprint (5+ Kilometer / 20+ Hindernisse), das Spartan Super (13+ Kilometer / 25+ Hindernisse) und das Spartan Beast (20+ Kilometer / 40+ Hindernisse) – es ist also quasi für jeden geeignet.

Hier ein kleiner Einblick in den 20 Kilometer Lauf