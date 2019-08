Spannungskopfschmerz: 5 Mittel gegen die lästigen Kopfschmerzen

Welche Symptome gibt es?

Spannungskopfschmerzen erkennen Sie an einem dumpfen, drückenden und manchmal ziehenden Schmerz. Sie beginnen häufig im Nacken und breiten sich dann langsam über den ganzen Kopf aus. Dabei ist der stärkste Druck meist auf der Stirn oder am Nacken. Bei vielen Patienten wird auch eine Verhärtung der Nackenmuskulatur festgestellt. Manchmal reicht der Spannungskopfschmerz bis in die Augen, sodass diese schmerzen oder lichtempfindlich sind. Bei einigen Patienten tritt sogar eine Lärmempfindlichkeit auf. Gut zu wissen: Spannungskopfschmerzen können nur wenige Minuten dauern, oder über mehrere Tage hinweg bleiben.