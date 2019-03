Endlich Wochenende, endlich mal wieder ausschlafen! Es gibt kaum etwas Schöneres als nach einer arbeitsreichen Woche so lange zu schlafen , bis wir von selbst wach werden. Doch das sollten wir uns ganz schnell abgewöhnen, wenn man dieser Studie Glauben schenkt.

Demnach können sich unregelmäßige Schlafenszeiten negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kamen die Forscher um Dr. Michael A. Grandner vom Sleep and Health Research Programm von der University in Arizona bei der Datenanalyse der "Sleep and Healthy Activity, Diet, Environment, and Socialization"-Studie (SHADES) mit knapp 1.000 Probanden im Alter zwischen 22 und 60 Jahren analysiert.