Sonnenbrillen-Trends 2019: Diese Modelle sind absolut gefragt

Eckige Sonnenbrillen lösen die runden Modelle à la Bob Marley ab – zumindest wenn man einen Blick auf diverse Runway-Kreationen und Streetstyle-Trends wirft. Namhafte Labels wie Marni oder auch Fendi zeigten in ihrer Frühjahr-Sommer-Kollektion 2019 auffällige Sonnenbrillen in eckigen, geometrischen Formen. Egal ob in klassischer Dreiecksform, im Fünfeck oder sogar im Achteck: Eckige Sonnenbrillen zaubern aufgrund ihrer Geradlinigkeit eine definierte und schmale Gesichtsform.