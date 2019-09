Soneva Jani: So luxuriös ist das Malediven-Hotel

Morgens bringt die Sonne das Meer wie einen milchigen Türkis zum Leuchten. Mittags werden die Farben klarer und strahlender, gleich einem lupenreinen Aquamarin, sodass es fast schmerzt in den Augen. Abends verschmilzt die eisblaue Oberfläche mit den Farben des Himmels, und nachts blickt man auf eine schwarze, ölig glänzende Decke, in der sich die Strahlen der Himmelskörper reflektieren. Eine Geschichte über die Malediven muss einfach mit einer Versenkung in den Anblick des Wassers beginnen: Wasser, Wasser, Wasser, nichts als Wasser. Das schönste, weil angenehmste Blau der Welt, konstant bei fast 30 Grad Badewannentemperatur, in den Lagunen spiegelglatt, sicher wie ein Spielplatz.

Weiße Strände und ökologische Hotellerie

Ein Prozent Landmasse versus 99 Prozent Wassermasse auf einer Länge von rund 1000 Kilometern – das sind die Malediven. Wie ein an die Meeresoberfläche gespültes Atlantis begrüßen den Besucher die hingetupften Inselchen des „Soneva Jani“. Man möchte vom Boot springen, um die Füße in den strahlend weißen Sand zu tauchen. Über Stege in Schlangenlinien ist das Haupthaus „The Gathering“ mit den Wasservillen verbunden. Eine kleine Insel in Sichtweite beherbergt eine Strandhütte für romantische Lunches und Dinners. Eine andere, dicht bewachsene, bietet Platz für eine großzügige Residenz sowie für weitere noch zu errichtende Beachvillen. Wer auf den Malediven neue Resorts baut, muss Superlative bringen. Erst recht, wenn es sich um den Pionier der ökologischen Fünf-Sterne-Hotellerie handelt. Sonu Shivdasani, der in England und der Schweiz aufgewachsene und erzogene Unternehmer indischer Herkunft, hat einen Ruf zu verteidigen.