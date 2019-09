Nach Hause kommen und trotzdem immer von Neuem überrascht werden: Das „Soneva Fushi“ ist so etwas wie die Mutter aller anspruchsvollen Malediven-Resorts. Viele Stammgäste kommen seit mehr als 20 Jahren hierher. Manche haben sich eine der 16 Residenzen gekauft, die neben den 60 Beachvillen auch an andere Feriengäste vermietet werden. Alle Residenzen sind spektakulär ausgestattet mit eigenem Gym, XL-Pool, Rutschen, Kinozimmer, palastartigen Diningrooms und wie Wasserparks angelegten Open-Air- Bädern. Ganz neu ist ein Überwasser-Restaurant mit wechselnden Sterneköchen – mit herrlichem Blick in den Sonnenuntergang. Langweilig war es gastronomisch auch vorher nicht.

Ein Koch aus Sri Lanka serviert göttliche Ananas-Currys, Fisch-Ceviches und Kräutersalate im „Fresh in the Garden“. Über eine Hängebrücke erreicht man das in den Baumwipfeln schwebende und mit einem Teleskop ausgestattete „Fresh in the Garden“-Restaurant. Das „By the Beach“ serviert sowohl japanische als auch mediterrane Köstlichkeiten. Den ganzen Tag steht den Gästen ein Eisladen zur freien Verfügung, in dem es 16 hausgemachte und immer wieder neue Sorten und Toppings zu probieren gibt. Ganz gemeingefährlich: Nebenan befindet sich zudem eine Pralinen- und Schokobar, die immer neue Köstlichkeiten zur Selbstbedienung darbietet.