Sommertrends 2019: Was wir von der Fashion Week in Kopenhagen gelernt haben

Was strahlt den dort so schön? Nicht nur Influencerin Xenia Adonts beweist: Limettengrün ist das neue Gelb, könnte man fast sagen. Wer mutig ist, trägt es als Maxikleid (hier von GANNI), oder setzt mit kleinen Accessoires zarte Akzente. Der Oversize-Blazer zur Cycling-Shorts in Schwarz ist nicht nur kontraststark, sondern auch unser Favorit.