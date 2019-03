Ein natürliche Sommerteint ohne Sonneneinstrahlung und kosmetische Helferlein, das geht? Geht! Carotinoide heißt der Zauberwirkstoff in Sachen langanhaltender Sommerbräune. Dahinter verbergen sich so sogenannte sekundärer Pflanzenstoffe wie beispielsweise Beta-Carotin, die nicht nur gesundheitsfördernde Eigenschaften hat, sondern der Haut einen goldenen Schimmer verleiht und sie zudem noch vor Sonnenbrand schützt.

Und wie soll das funktionieren? Carotoinoide lagern sich in unserem Körper in der Leber, im Fettgewebe, aber auch in unserer Haut ein. Und das kann zu einer goldene Färbung der obersten Hautschicht führen. Ein Teil der im Körper aufgenommenen Carotinoiede werden in Vitamin A umgewandelt. Und das unterstützt wiederum den hauteigenen Schutz vor UV-Strahlungen und schützt uns so vor Verbrennungen. Dieser natürliche Sonnenschutz und der Bräunungseffekt treten allerdings erst ein, wenn wir 30 Milligramm davon am Tag zu uns nehmen.