Sommerschuhe 2019: Diese 3 Schuhtrends tragen wir im Sommer

Die klassischen Riemchenpumps werden diesen Sommer in flacher Variante getragen. Modeschöpfer Karl Lagerfeld interpretierte die Two-Tone Slingbacks von Chanel aus dem Jahre 1957 neu und ließ den Trend der eleganten und verspielten Riemchen wieder aufleben – Gott sei Dank! Die flache Variante lässt sich individuell zu wirklich jedem Look stylen, was die Slingback Ballerinas zum wahren Allrounder für den Sommer 2019 macht. Am schönsten lassen sich Slingback Ballerinas zur blauen Denim, zur Culotte oder zum eleganten Athleisure Look stylen. Die Knöchel dürfen hierbei gerne frei bleiben, damit der Fokus voll und ganz auf dem Schuh liegt.