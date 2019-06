Sommermode im Büro: 5 Trends, die Sie im Sommer tragen können

Palazzo-Hosen sind die perfekte Wahl für alle, die trotz warmer Temperaturen im Office nicht so gerne Bein zeigen möchten. Oversize-Schnitte sowie luftdurchlässige Materialien sorgen für fantastischen Tragekomfort. Besonders schick sehen Palazzo-Hosen in Kombination mit High Heels oder Sandalen mit Blockabsatz aus. Zudem werden die Beine optisch gestreckt, was eine tolle Silhouette zaubert.

Unser Tipp: Wenn Sie die Palazzo-Hose mit flachen Schuhen kombinieren möchten, betonen Sie gerne Ihre Taille. Elegante Lässigkeit war im Büro noch nie so schick!