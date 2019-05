Sommerhüte: Das praktische Accessoire für den Sommer

Sie erinnern uns an den unkomplizierten Jetset-Glamour: Die Strohhüte aus den Zeiten mit Brigitte Bardot finden ihren Weg in unsere Sommergarderobe zurück. Im lässigen XXL-Format bieten sie einen rundum Schutz in der Sonne und sind für einen City-Trip an der Côte d'Azur genauso gut geeignet wie für einen entspannten Tag am Strand.