Sommergewinnspiel 2019: Gewinnen Sie eines von zwei Crystal 2.0-Sprudlersets von SodaStream

Der moderne Wassersprudler begeistert seit Jahren mit seinem hochwertigen Premiumdesign und seiner eleganten Glaskaraffe, in der Wasser sowohl aufgesprudelt als auch stilvoll serviert wird. Die formschöne Flasche ist spülmaschinenfest und garantiert besten Wassergeschmack, auch für Freunde und Familie. Der Crystal 2.0 erscheint in einem vornehmen, modernen Design, überzeugt durch hochwertige Edelstahl-Elemente und ist in den Hochglanz-Farbenvarianten Titan und Weiß erhältlich. Daneben leisten Sie mit SodaStream einen aktiven Beitrag für die Umwelt, da mit einem Wassersprudler Tausende Flaschen und Dosen eingespart werden können. Der Crystal 2.0 ist ein Premiumprodukt, das zur Grundausstattung jeder Küche gehört – und eine echte Alternative zu umweltschädlichen Einwegplastikflaschen und anstrengendem Kistenschleppen!