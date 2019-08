Sommergewinnspiel 2019: Mit OFYR und Freunden Sommerabende genießen

Die kreisrunde OFYR Koch- und Grilleinheit aus Cortenstahl in modernem Design strahlt die Wärme über den ganzen Radius aus und kann daher auch an kälteren Tagen zum Einsatz kommen. Ein loderndes Feuer aus trockenem Holz erhitzt die Kochplatte. Präzise Garpunkte werden durch verschiedene Hitzezonen möglich. Fleisch, Fisch, Gemüse und sogar Obst wird beim OFYR direkt auf der Stahlplatte, in einer Pfanne oder auf Zedernholz-Brettchen, ohne schädlichen Ruß und Rauch, gegart und gebraten. Traditionell kann auf einem einsetzbaren Grillrost Fleisch gegrillt werden. Zur Reinigung werden Essensreste und Fette ganz einfach mit dem Spachtel ins Feuer geschabt. Gewinnen Sie einen OFYR Classic Storage 100.

Weitere Informationen unter: www.ofyr.de