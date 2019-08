Sommergewinnspiel 2019: Averna-Sets für den sizilianischen Genuss zu Hause gewinnen und gemeinsam genießen!

Seit Jahrhunderten vereint die sizilianische Küche aromatische Einflüsse zu besonderen Köstlichkeiten. Der bittersüße sizilianische Insider-Amaro Averna darf dabei natürlich nicht fehlen, sein Geschmack nach Zitrusfrüchten und Kräutern verbindet sich perfekt mit den Gerichten der Insel. Genau dieses Aroma ist es, das „die Seele Siziliens“ als After-Dinner-Drink nach Deutschland bringt und dazu inspiriert, unvergessliche sizilianische Nächte zu feiern.

Averna lädt mit dem Averna Ritual dazu ein, sich den Charme Siziliens ganz einfach in die eigenen vier Wände zu holen. Dabei wird Averna zusammen mit Eis in bauchige Gläser gefüllt, danach geht es an das Verfeinern. Mediterrane Kräuter oder Zesten von Zitronen oder Orangen können verwendet werden, um eigene Kreationen ganz nach sizilianischem Vorbild zu schaffen. Danach werden die Gläser lebhaft gerollt und stoßen aneinander – so verbinden sich die Aromen perfekt mit dem Amaro. Spätestens beim gemeinsamen „Salute!“ spürt man dann „die Seele Siziliens“ auch in Deutschland.

Genießer haben jetzt die Chance ein Averna Set bestehend aus dem klassischen Averna, der Sonderedition Averna Don Salvatore und 6 Womb-Gläsern zu gewinnen.

Weitere Informationen unter: www.amaroaverna.com/de​