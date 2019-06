Sommerfrisuren: Die schönsten Styling-Ideen

Haarspangen sind im Sommer 2019 das perfekte Accessoire für unsere Haare. Egal ob bei kurzen Haaren, beim Long Bob oder bei langer Mähne: Haarspangen in den verschiedensten Formen und Größen machen jede Frisur zum absoluten Hingucker. Sie sehen nicht nur wundervoll aus, sondern sind auch unglaublich praktisch: Lästige Strähnen können problemlos fixiert werden und fallen somit nicht mehr störend in unser Gesicht. Ob auffällige Bobby Pins, Haarspangen mit Message oder mit Perlenapplikation – dem Styling sind keine Grenzen gesetzt.

Styling-Ideen für Frisuren mit Haarspangen:

Haarspangen lassen sich sowohl in offenen Haaren, als auch in Zopffrisuren bestens integrieren. Am besten platzieren Sie Haarspangen seitlich – hierbei muss die Frisur übrigens nicht striegelfein und perfekt aussehen. Ganz im Gegenteil: Leicht zerzauste Haare bringen das It-Accessoire noch besser zur Geltung.