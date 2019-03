Sommercocktails mit Rooftop-Garantie

Spätestens nachdem nun endgültig geklärt ist, dass Gin (Tonic) gar nicht so sehr viele Kalorien hat und sogar bei Heuschnupfen helfen soll, sind jegliche Gin-Variationen gar nicht mehr wegzudenken.

Genießen sollten Sie diese Longdrinks an einem Ort, welcher der wunderbaren Vielfalt von Gin gewidmet ist. Die ZOE Bar in Berlin bietet einen Raum, in dem schlichtweg nur der Genuss zählt und man sich zwischen Samt und akzentuiertem Licht pudelwohl fühlen kann. Hier haben Sie genug Auswahl an Drink- und Cocktailvariationen rund um den beliebten Longdrink und können aus über 70 Sorten Gin wählen. Um Ihnen die Entscheidung ein wenig zu erleichtern, haben wir hier zwei leckere Gin-Rezepte für Sie, exklusiv erhältlich in der G&T Bar.

Little ZOE

5 cl Bombay Sapphire infusioniert mit frischen Himbeeren und Wildfruchtee Aufgießen mit Fevertree Mediterranean Tonic

Coconut Buck

5cl Hoxton Gin 2 cl Holunderblüten Sirup 3 cl frischer Limettensaft

Gießen Sie den Drink anschließend nach Belieben mit Soda auf.