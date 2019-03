Die Mode von Marc Cain richtet sich an selbstbewusste Frauen mit höchstem Qualitätsanspruch. Das spiegelt sich auch in der neuen „Private Garden“-Kollektion wider. Hochwertige Spitzen- und Seiden-Roben gehen mit plakativen Farben eine extrovertierte Symbiose ein. Knallige Nuancen pushen nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern heben auch die Stimmung. Absolute It-Pieces sind Kleider mit Blumen-Prints, die in Kombi mit großen Ansteckblüten, Ketten und Armbändern mit Quasten für den nötigen Hippie-Chic sorgen. Zarte Spitzenkleider unterstreichen den Boho-Style und toppen die feminine Raffinesse, Half-Shoulder-Kleider aus Satin sorgen für einen glamourösen Auftritt am Abend.