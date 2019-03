Welche Eigenschaften machen die ultimativen Sneakers aus? Sie müssen mega bequem sein, perfekt aussehen und man will sie am liebsten gar nicht mehr ausziehen. Noch besser ist es allerdings, wenn man ohne sie zu schnüren einfach so hineinschlüpfen kann. Wie gut, dass es die Sock Sneaker gibt, quasi Turnschuh und Socke in einem.

Egal wo man hinsieht, das Modell "Speed" von Balenciaga in schwarz-weiß sind der Vorreiter unter den Sock Sneakern. Influencer-Größen wie Marina the Moss oder auch Xenia van der Woodsen tragen diese "to die for"-Sneakers rauf und runter. Kein Wunder: Dank ihrer engen Passform und federleichten Zusammensetzung passen sie sich perfekt an den Fuß an.