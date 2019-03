Skorpion-betonte Eltern binden sich so intensiv wie kein anderes Zeichen an ihre Weltbilder, Lebenseinstellungen und natürlich auch an ihre Abkömmlinge. Sie widmen sich mit großer Leidenschaft ihrem Nachwuchs und können sich - wenn es sein muss – auch jederzeit dafür aufopfern. Skorpion -Mütter und Väter stellen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche in vielen Fällen hinten an und kämpfen lieber für ihre Kinder. Das Skorpion-Familien-Motto könnte lauten: Wir machen am liebsten alles gemeinsam und zwar für den Rest unseres Lebens!

Was Skorpion-Eltern (unter anderem) von ihren Kindern lernen können:

Psychologisch taktische Kriegsführung und Machtdemonstrationen können Sie gerne ad acta legen, Ihr Kind verdeutlicht Ihnen sehr bald, dass Kontrolle zwar gut sein kann, aber Vertrauen wesentlich besser ist.