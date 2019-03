So wird Zara wirklich ausgesprochen

Als Flaggschiff des spanischen Textilriesen Inditex ist der Name Zara natürlich spanisch auszusprechen, und zwar Kastilisch (Castellano), um ganz genau zu sein. Bedeutet, das Z wird nicht als sogenannte stimmlose alveolare Affrikate gebildet wie in "Zug", "Ziel" oder "Zahn", sondern als stimmloser dentaler Frikativ wie in dem englischen "th"-Laut.

Das heißt, dass aus "TSAra" schon mal "Thara" wird, und das ist nur der erste Teil.

Im Spanischen wird das "R" gerollt, und zwar nicht wie in Bayern guttural hinten, sondern vorne, mit der Zungenspitze am Zahndamm - für deutsche Muttersprachler sehr schwer und ein echter Zungenbrecher.

Damit wird aus "Thara" nun "Tharrra" und wenn wir dann noch die korrekte Betonung hinzunehmen, landen wir bei "THARR-RRA"! Alles klar?

Demonstriert wird das in diesem Instagram-Video von Refinery29-Moderedakteurin Rachel Besser, die das Zara-Headquarter in Spanien besuchte und sich die richtige Aussprache des Label-Namens vorsagen ließ.

Hätte sie doch auch gleich mal nach den anderen Inditex-Marken Üterque, Oysho und Bershka gefragt...