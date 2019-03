Egal ob Champagner, Sekt, Prosecco oder anderes, prickelndes Vergnügen: Wir trinken es doch am allerliebsten, wenn es kühl ist. Doch was tun, wenn sich spontan Besuch ankündigt und Ihre Sektflasche noch nicht den Weg in den Kühlschrank gefunden hat? Mit diesem einfachen Trick brauchen Sie keine zwei Stunden zu warten, bis Sie ein kühles Glas Champagner genießen können.

Das sagt Gin über Ihren Charakter aus

Übrigens: Falls Sie jetzt auf die Idee kommen sollten, einfach Eiswürfel in ein Glas zu füllen, raten wir Ihnen davon ab. Denn mal ehrlich: Niemand will Champagner trinken, der ausgedünnt und zu wässerig schmeckt.