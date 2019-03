So wird man den Geruch in Sneaker los!

Ob nach einem ausgiebigen Lauf oder nach einem langen Shoppingtag in der City: Auch wenn man danach glücklich und zufrieden nach Hause kommt bleibt eines übrig: Der unangenehme Geruch in den Turnschuhen oder in den Sneakers. Woher kommt eigentlich dieses Übel und wie wird man es wieder los?

Schuld daran sind die gleichen Bakterien, die sich auch in unseren Achselhöhlen befinden und dort einen üblen Geruch verursachen. Auch unsere Füße sind mit Schweißdrüsen besetzt, allerdings fehlt ihm dort unten die Möglichkeit zu verdampfen. Stattdessen bleibt er in Socken und Schuhen zurück.

Bakterien ernähren sich von Flüssigkeit, die mit dem Schwitzen während des Laufens gegeben ist. Tritt an den Füßen Schweiß aus, so zersetzen ihn Corynebakterien und Mikrokokken in eine Fettsäure namens Isovaleriansäure, die für den Geruch in unseren Laufschuhen verantwortlich ist. Klingt nicht sehr schön!