So tragen wir Blazer im Herbst 2019

Co-ords dürfen auch in diesem Herbst nicht fehlen. Die Variante mit Blazer verleiht dem Look Eleganz und passt sowohl im Büro, als auch im Alltag. Damit die Zweiteiler, die gerne Ton in Ton gezeigt werden, nicht zu langweilig daherkommen: Nehmen Sie sich ein Beispiel an Caro Daur. Die Instagrammerin kombiniert anlässlich der Fashion Week Mailand farbige Strumpfhosen und eine senfgelbe Schluppenbluse zum karierten Co-ord mit Blazer.