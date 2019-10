So sieht die Tochter von Kate Moss heute aus

Wir sind schon gespannt, ob Lila Grace Moss in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten wird. Einige Mega-Jobs hat Lila bereits in der Tasche. Sie war das Gesicht einer großen Beauty-Kampagne von Marc Jacobs und zierte zusammen mit Kate vor einigen Jahren das Cover der italienischen Vogue. Bei der New York Fashion Week besuchte die 16-Jährige mit ihrer Mutter die Show von Longchamp. Wir sind gespannt, was wir von der Mini-Moss noch hören werden...