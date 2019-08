2 Kilo abnehmen in einer Woche? Kein Problem!

Unsere Kollegen von COSMO US haben einen ganz einfachen Plan entworfen, mit dem Sie über zwei Kilo in sieben Tagen verlieren können – und zwar ohne Hungern, seltsame Nahrungsergänzungsmittel oder Kohlenhydrate-Verbot. Wie? Spezielle Techniken, kombiniert mit ein paar ganz kleinen Opfern, die Sie mitbringen müssen. Und das Beste: Der Plan ist so gemacht, dass Sie sich aussuchen können, welche Ernährungstipps und Übungen zu Ihnen passen – so ist es gleich viel leichter, wirklich am Ball zu bleiben.

Suchen Sie sich am besten mindestens je vier Ernährungs- Fitness-Tipps aus und schwören sie sich, dass Sie die Tipps sieben Tage lang in Ihren Tagesablauf einbauen werden. Wenn Sie besonders ehrgeizig sind, können Sie sich natürlich auch ein paar mehr vornehmen. Je mehr Sie durchziehen, desto mehr können Sie abnehmen. Wenn Sie jetzt anfangen,werden Sie Sich genau zu diesem Zeitpunkt nächste Woche leichter fühlen – und auch so aussehen. Los geht’s!