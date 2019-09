So kombinieren Sie den Modetrend Leder im Herbst 2019

Der Herbst ist da und mit ihm stürmische Tage, letzte Sonnenstrahlen und das erste Laub auf den Gehwegen. Die herbstlichen Farben an den Bäumen machen diese Saison trotz windiger Zeiten so schön. Inspiriert durch die Nuancen zeigen sich auch die aktuellen Streetstyle-Looks in warmen Brauntönen und dunklem Olive. Ideal für den Herbst-Trend 2019: Leder.

Das edle Material ist der ideale Begleiter durch die Herbstsaison. Gut gefüttert und Wind abweisend hält es warm und sieht gleichzeitig stilvoll aus. Während der Fashion Weeks in New York, Mailand und Co. wurden Influencer und Models in vielen Stylingvarianten gesichtet. MADAME.de zeigt Ihnen die schönsten Outfits.