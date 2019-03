Auch wenn wir uns ein Leben nach dem Mond nicht vorstellen können gibt es tatsächlich Menschen, die einen regelrechten Mond-Kult leben, der ihr Leben und den Alltag voll und ganz bestimmt: Der Mondkalender gibt darüber Auskunft, wann man am besten zum Friseur gehen sollte und an welchen Tagen man lieber nicht das Haus verlassen sollte, da der Mond ungünstig stehen kann. Ebenso bestimmen die Mondphasen, wann man am besten eine Diät beginnen sollte und zu welchem Zeitpunkt pflanzen am besten gedeihen – klingt ein wenig nach Hokuspokus.

Mit dem Neumond beginnt ein neuer Zyklus der Mondphasen, sodass alle Arten von Neubeginn am besten zu dieser Zeit passieren sollten. In der Regel sagt man, dass ein abnehmender Mond perfekt für den Beginn einer Diät oder einer Fastenkur sei. Ein zunehmender Mond hingegen unterstützt Wachstum, weshalb Gartenarbeit gerne in dieses Zeitfenster geschoben wird.