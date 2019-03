Die Gesundheit regelmäßig zu kontrollieren ist für die meisten Menschen selbstverständlich, sodass Routine-Untersuchungen unumgänglich sind. Es gibt allerdings auch eine Methode, seine Gesundheit schnell und ganz einfach von zuhause aus zu checken.

So gefährlich ist die Einnahme von Ibuprofen

So funktioniert es: Nehmen Sie einen Löffel und halten Sie diesen mit der gewölbten Seite an Ihre Zunge. Bewegen Sie den Löffel dabei abwechselnd nach oben und unten. Packen Sie ihn danach in einen Plastikbeutel und halten Sie ihn für eine Minute unter eine Lichtquelle, zum Beispiel unter eine Lampe oder das Sonnenlicht. Was können Sie nach einer Minute sehen?

Ist der Löffel ohne eine jegliche Verschmutzung? Herzlichen Glückwunsch, dann sind sie gesund und Ihre inneren Organe arbeiten exzellent.