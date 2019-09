Sneaker-Trends 2019/2020: Diese Modelle begleiten Sie durch Herbst und Winter

Als 1860 die ersten Sportschuhe mit "leisen" Sohlen für Kricketspieler hergestellt wurden, ahnte wohl niemand, dass sie gut 150 Jahre später zu den beliebtesten Schuhen für Kinder und Erwachsene gehören würden. Aus schlichtem Stoff und einer einfachen Gummisohle sollten sie nämlich zunächst einfach nur praktisch sein. Converse entdeckte die Schuhform als erster Hersteller für sich und launchte 1919 den "Converse All Star".

Die Beliebtheit der Turnschuhe wuchs sehr schnell, als das amerikanische Baskettball-Team den Titel bei Olympia holte - und zwar in lässigen Chucks. Der kurz darauf erschienene "Chuck Taylor All Star" gilt heute, mit über 700 Milliarden verkauften Paar Schuhen, als der beliebteste Sneaker der Welt. Im Laufe der Jahre gewann der bequeme Schuh immer mehr Aufmerksamkeit, weil berühmte Persönlichkeiten - allen voran Hollywood-Liebling James Dean - ihn gerne trugen. Die 80er Jahre waren besonders geprägt von der "Turnschuh-Generation" und legte den Grundstein für den noch heute anhaltenden Trend. Zum Jahrtausendwechsel etablierte sich der Name "Sneaker" dann auch im deutschsprachigen Raum für Schuhe, die man im Alltag trägt. Unter Turnschuhen versteht man heute ausschließlich Schuhe, in denen man Sport betreibt.

Bequem und stilsicher: Sneaker liegen im Trend

Auch etablierte Modehäuser entdeckten den Sneaker in den 00er Jahren für sich und machten ihn zu einem echten Luxusgut. Der Yeezy von adidas war 2014 der am schnellsten ausverkaufte Schuh überhaupt und das weiße Modell mit 18-karätigen Golddetails von Buscemi ist mit 132.000 Dollar der teuerste Sneaker der Welt. Dank kreativer Designer und vielfältiger Trends wird es um den Kultschuh niemals langweilig: Von Sock Sneakers - eine Symbiose aus Schuh und Socke - bis zu so genannten Ugly Sneakers, über deren Schönheit sich streiten lässt, ist alles dabei.

Hoch im Kurs stehen derzeit Retro-Looks und Plateau-Modelle mit besonders dicker Sohle. Welche Styles außerdem im Trend liegen? MADAME.de zeigt Ihnen die schönsten Sneaker für Herbst und Winter 2019/2020.