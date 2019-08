Smoke after Reading: Im Gespräch mit Rainer Schmidt

Interview mit Rainer Schmidt von "Writers' Thursday"

MADAME: Das Konzept des „Writers’ Tursday“: Sechs Autoren, jeder liest 15 Minuten, zwei Sets. Wie kamen Sie auf die Idee?

Rainer Schmidt: Ich hatte gerade meinen Roman „Legal High“ veröffentlicht und ärgerte mich, dass mich niemand zu einer Lesung einlud. Also fragte ich meinen Freund Roland Mary, Besitzer des Restaurants „Borchardt“, ob ich bei ihm lesen könne. Sagen wir es so: Er reagierte nicht gerade enthusiastisch. Das gab mir zu denken. Offensichtlich war ich alleine nicht spektakulär genug. Ich baute die Idee aus. Er war sofort begeistert und unterstützt den Abend seitdem.

MADAME: Warum lesen die Autoren jeweils nur eine Viertelstunde?

Rainer Schmidt: Normale Lesungen nerven oft, weil zu lange gelesen wird. Beim „Writers’ Tursday“ öffnet sich innerhalb von anderthalb Stunden ein ganzes Panorama an Stoffen und Stimmen. Ich glaube, dass man sich in Bücher neu und anders verlieben kann, wenn sie live vorgelesen werden.

MADAME: Sie haben eine Art literarischen Rave kreiert?

Rainer Schmidt: Kann man so sagen, die Autoren wechseln sich an dem Abend ab wie Bands oder DJs. Sie lesen ihren Text, danach gibt es kein zähes Frage- Antwort-Spiel auf der Bühne. Wer mit den Autoren reden will, macht das später bei einem Drink.

MADAME: Wie kommt man mit Autoren am besten ins Gespräch?

Rainer Schmidt: Reine Komplimente sind eine One-Way-Street. Nicht nur sagen „Ich fand Ihr Buch gut“, sondern eine Begründung mitliefern, auf die der Autor einsteigen kann. Je spezifischer und persönlicher, desto besser.

MADAME: Wer wird eingeladen?

Rainer Schmidt: Voraussetzung ist immer, dass die Bücher und ihre Verfasser mir gefallen. Die Auswahl ist total subjektiv, an dem Abend bündeln sich meine Interessen: Literatur, Nachtleben, Musik. Und meist liest noch ein Schauspieler aus einem internationalen Buch. Ich habe keine Hemmungen, andere mit meinem Geschmack zu beglücken.

MADAME: Welcher Autor hat Ihnen einen Korb gegeben?

Rainer Schmidt: Heinz Strunk, den hätte ich gerne mal dabei gehabt, aber der Mann füllt alleine ganze Säle. Und Wolf Wondratschek wollte auch erst nicht kommen, weil er mit fünf anderen lesen sollte, dann kam er doch.

MADAME: Ihre Mischung kommt an, viele würden gerne eingeladen werden, sind es aber nicht. Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Rainer Schmidt: Das nicht downloadbare Live-Erlebnis schlägt in allen Bereichen die Konserve. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute an Literatur interessiert sind, aber keinen Spaß an einer sakralen Atmosphäre haben. In Amerika wird ja schon lange die Tradition des Book Club gepflegt, man trifft sich, um über Bücher zu reden, die Schauspielerin Reese Witherspoon kuratiert einen Online-Book-Club, Sarah Jessica Parker akquiriert Bücher für den Verlag Hogarth. Mir fällt auf, dass viele sich fragen: Was soll ich eigentlich lesen? Die Verlage werfen immer schneller immer mehr Bücher auf den Markt, um jede Nische abzudecken. Irgendjemand muss den Berg an Neuveröffentlichungen sichten. Das kann der Buchhändler des Vertrauens sein, eine lesefreudige Freundin oder eine Veranstaltung wie unsere.