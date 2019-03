Dennoch: In nur drei simplen Schritten soll die Haut porentief gereinigt sein und der Teint in neuem Glanz erstrahlen. Und so funktioniert die gehypte Beauty-Routine:

Zunächst müssen Sie ihr Gesicht mit einem milden Öl reinigen. Massieren Sie dieses sanft in die Haut ein und waschen Sie das Gesicht anschließend mit lauwarmem Wasser ab. Dieser Schritt öffnet die Poren für die weitere Behandlung. Tragen Sie nun eine Maske aus Tonerde auf und lassen Sie diese 10-20 Minuten einwirken. Waschen Sie die Maske mit warmem Wasser wieder ab. Der Effekt: Tonerde legt Unreinheiten wie Mitesser frei, die sich tief in den Poren befinden. Jetzt geht es ans Eingemachte: Tragen Sie erneut Reinigungsöl auf Ihre Haut auf und massieren Sie dieses in kreisenden Bewegungen ein. Die freiliegenden Mitesser werden somit sanft aus den Poren gehoben und somit entfernt. Noch besser funktioniert der letzte Schritt, wenn Sie hierfür einen Reinigungsschwamm verwenden.