Skimode: Die Trends auf der Piste und im Alltag

Im 20. Jahrhundert hat sich der Skitourismus langsam etabliert, spezielle Bekleidung gab es jedoch zu dieser Zeit noch nicht. Bevor sich die ersten funktionalen Skihosen und Skijacken auf den Weg zu ihren Trägern machten, übten die meisten Menschen den Skisport in ihren Alltagsklamotten aus. 1920 trug „Mann“ erstmals Lodenjanker und Wollfilzhosen, bevor sich in den 1930er Jahren Skifahren zu einem Massensport etablierte. Dann kam eines nach dem anderen: Keilhose und Strickpullover fanden überwiegend ihren Einsatz auf Skiern, bevor in den 70er Jahren die Nylonfaser verwendet wurde.