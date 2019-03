Bei schwedischem Design müssen wir sofort an Svenskt Tenn denken. Das Unternehmen, dessen Name zu deutsch so viel heißt wie schwedischer Zinn, wurde 1928 einst zum Hoflieferant der Königsfamilie ernannt - und verkauft auch heute noch in seinem Store in Stockholm Möbel, Tapeten, Lampen und Accessoires im schönsten skandinavischen Design. Unser liebstes Stück: Die Kombination aus Tablett und Tischbein, die zusammen einen schicken Beistelltisch bilden - und sich nach Belieben austauschen lassen!