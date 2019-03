Seit mehr als vier Jahrzehnten setzt der Service der Singapore Girls an Bord von Singapore Airlines die Standards am Himmel und sie sind über die Branche hinaus zur Ikone geworden. Um diesen Status zu wahren, durchlaufen die Singapore Girls eines der umfangreichsten Trainings für Flugbegleiterinnen. Passend zu ihrem eleganten Auftreten hat der französische Designer Pierre Balmain den berühmten Sarong Kebaya in Batik-Optik geschaffen. Er verkörpert Singapore Airlines Traditionen von gehobenem Service und asiatischer Gastfreundlichkeit. Je nach Rangstufe hüllt sich die Trägerin in einen blauen, grünen, roten oder violetten Sarong Kebaya.