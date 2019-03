Kochanmerkung:

Du kannst die Pflaumen im Ofen bei 80° C auch über Nacht (10 Stunden) rösten.

Für die gerösteten Pflaumen

Den Ofen vorheizen auf 110°C. Essig, braunen Zucker, Honig, Ingwer, Pfeffer und Salz in einer mittelgroßen Schüssel vermengen. Schneide die rote Zwiebel in dünne Scheiben, teile dann die Scheiben in zwei Hälften, so dass sie etwa 4 cm lang sind. Du brauchst 25 g. Hebe die restliche Zwiebel für eine andere Verwendung auf. Gib die Zwiebeln und Pflaumen in die Essig-Zucker-Mischung und rühre behutsam um, damit alles gut überzogen wird. Gib alles auf eine 20 oder 22 cm große, rechteckige Auflaufform. Leg dabei die Pflaumen mit der Schnittseite nach oben und achte darauf, dass einige Zwiebelscheiben drüber liegen. Schieb die Pflaumen in den Ofen und röste sie, bis sie weich sind, 4 bis 4½ Stunden. Die Pflaumen schmecken am besten warm serviert, aber wenn du sie über Nacht gemacht hast, lass sie abkühlen, decke die Auflaufform mit Frischhaltefolie ab und stell sie in den Kühlschrank. Vor dem Servieren auf Raumtemperatur bringen.

Für das Schweinefleisch und die Marinade

Würze die Schweinelende von allen Seiten mit Salz und Pfeffer und leg sie in einen großen, wiederverschließbaren Gefrierbeutel.

2. Verquirle die Zutaten der Marinade und gieß sie über die Schweinelende Verschließe den Beutel und presse dabei die Luft heraus. Leg den Beutel mindestens 2 Stunden, höchstens aber 8 Stunden in den Kühlschrank.

3. Heize einen Grill auf mittlere Temperatur vor.

4. Nimm die Schweinelende aus dem Beutel, lass alles Überschüssige im Beutel, auch die Knoblauchstückchen (aber es ist in Ordnung, wenn ein paar Knoblauchstückcken an der Schweinelende kleben bleiben. Grill das Schweinefleisch, um es von allen Seiten zu bräunen, wende die Schweinelende alle 3 Minuten bei einer Grillzeit von 15 bis 20 Minuten, je nach gewünschtem Garpunkt 57° im Kern für medium, noch etwas rosa in der Mitte).

5. Nimm das Schweinefleisch vom Grill und lass es 10 Minuten ruhen.

6. Schneide dicke Scheiben quer zur Faser in einem leicht schrägen Winkel. Mit den Pflaumen an der Seite servieren.