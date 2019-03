Simple Feast Rezept Tikka Masala

Die Sauce zubereiten:

Erhitze das Öl in einer mittelgroßen Sauteuse bei mittlerer Temperatur. Gib die Zwiebel und den Knoblauch hinein und brate sie an, bis die Zwiebel glasig, aber noch nicht braun geworden ist, etwa 8 Minuten. Rühre den Ingwer und alle getrockneten Gewürze hinein und brate Sie an, bis Sie duften. Rühre das Tomatenmark und den Honig hinein, bis alles gut verteilt ist. Gib die gehackten Tomaten hinein, gefolgt von der Kokosmilch und zuletzt der Reismilch. Bring alles zum Simmern und reduziere dann auf niedrige Temperatur.

Die Füllung zubereiten:

Bring eine große Kasserolle mit Salzwasser zum Kochen. Fülle eine mittelgroße Schüssel mit Eiswasser.

2. Blanchiere die Möhren, bis Sie weich, aber nicht zu weich geworden sind, 1 bis 2 Minuten, und gib sie sofort ins Eiswasser. Lass Sie Vollkommen abkühlen. Nimm sie aus dem Eiswasser und lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

3. Erhitze in der Zwischenzeit einen Schuss Olivenöl in einer großen Bratpfanne. Brate das Lamm an, wende es, um es von allen Seiten zu bräunen. Nimm das Lamm mit einem Schaumlöffel heraus und gib es in die simmernde Sauce. Entsorge das Fett und wisch die Pfanne aus.

Erhitze noch einen Schuss Öl in der Bratpfanne und gib die Aubergine hinein. Brate Sie an und wende sie, bis sie von allen Seiten goldbraun geworden ist. Gib die rote Paprikaschote, die Kichererbsen, Feigen und Möhren hinein. Schwenke die Pfanne, bis alles gut vermengt ist. Kontrolliere, ob das Lamm gar ist. Es sollte weich sein. Wenn nicht, lass es noch etwas in der Sauce simmern.

6. Gib die Auberginen-Mischung zum Lamm und rühre um, damit sich alles gut vermengt.