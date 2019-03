Simple Feast: Rezept Super Birnen-Porridge

Kochanmerkung

Getreide liefert wichtige Proteine, aber ich empfehle es erst keimen zu lassen, denn das kann dein Körper besser verdauen. Und außerdem erhältst du auf diese Weise die meisten Nährstoffen aus dem Lebensmittel.¼ Teelöffel reines Vanillepuler kann durch 1 Teelöffel reines Vanilleextrakt ersetzt werden.

Die Quinoa und der Amaranth werden in zwei getrennten Kasserollen gegart, da ihre Kochzeit variiert. Gib 300 ml Wasser in eine mittelgroße Kasserolle und 420 ml in eine weitere Kasserolle. Bring beide zum Kochen.

2. Gib die Quinoa in die erste Kasserolle (mit weniger kochendem Wasser) und den Amaranth in die zweite Kasserolle. Bring beide wieder zum Kochen und reduziere die Temperatur auf ein Simmern. Lege Deckel auf die Töpfe, ohne sie komplett zu verschließen und gare das Getreide, bis es weich geworden ist, etwa 10 Minuten die Quinoa und 20 Minuten den Amaranth. Rühre in den letzten 2 Minuten des Garens die gewürfelte Birne in den Amaranth.