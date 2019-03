Simple Feast: Rezept Schweinekoteletts mit Salbei

Kochanmerkung: Nach dem Anbraten lasse ich die Schweinekoteletts auf einem Gitterrost ruhen, damit der Dampf nicht die knusprig gebratenen Ränder aufweicht.

1. Schäle den Spargel und trenne das untere Drittel ab (dort, wo es bricht, wenn du ihn behutsam biegst). Schneide den geschälten Spargel diagonal in zwei Hälften.

2. Würze die Schweinekoteletts mit Salz und Pfeffer.

3. Erhitze eine Bratpfanne bei mittlerer Temperatur. Halte die Schweinekoteletts mit einer Zange so in die Pfanne, dass der Fettrand nach unten zeigt. Brate ihn scharf an, bis das Fett goldbraun geworden ist, etwa 5 bis 10 Minuten.

Gib 2 Esslöffel Schweineschmalz in die Pfanne und lege die Schweinekoteletts hinein, um die erste Seite scharf anzubraten, 3 bis 4 Minuten. Wende die Koteletts, gib die Salbeiblätter hinein und brate weiter, um die Koteletts auf der zweiten Seite zu bräunen. Gib acht, dass weder Salbei noch Schweineschmalz anbrennt. Gib die knusprigen Salbeiblätter auf Küchenpapier und die Koteletts auf einen Rost (siehe Kochanmerkung). Lass sie an einem warmen Ort ruhen.

5. Gib bei Bedarf noch ein wenig mehr Schweineschmalz in die Pfanne, gefolgt vom gekochten Schinken und den Zwiebeln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Brate den Schinken und die Zwiebeln an, passe dabei die Temperatur so an, dass die Zwiebeln nicht bräunen, 10 Minuten. Rühre behutsam den Spargel unter und brate alles weiter, bis die Zwiebeln und der Spargel weich geworden sind, 3 bis 5 Minuten.

Arrangiere die Zwiebeln auf einem warmen Servierteller mit dem Spargel an der Seite. Wisch die Pfanne aus und stell sie auf den Herd bei hoher Temperatur. Gib 2 Esslöffel des Schweineschmalz hinein und brate die Schweinekoteletts kurz von beiden Seiten an, um sie aufzuwärmen.

8. Gib sie auf das Zwiebelbett, gib den Spargel darauf und streue Petersilie drüber, wenn du welche verwendest.