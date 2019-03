Simple Feast: Rezept Salat aus Gurke und Wassermelone

Vermenge den Essig, 60 ml des Olivenöls, Zwiebel, ½ Teelöffel Salz und ¼ Teelöffel schwarzen Pfeffer.

2. Schneide die Gurke in schräger Schnitt, indem du sie in einem 45-Grad Winkel schneidest, sie dann wendest und die Messerposition so veränderst, dass du Dreiecke herausbekommst. Gib sie in die Schüssel zusammen mit dem Thymian und dem Oregano. Rühre um, damit sich alles gut vermengt und lass es bei Raumtemperatur 30 Minuten ruhen und das Fruchtwasser auslaufen.

3. Mixe den Feta mit Pulsfunktion in einer Küchenmaschine zusammen mit :½ Esslöffel des Olivenöls, bis du eine homogene, aufgeschlagene Masse erhältst.