Salzlake

·1L Wasser

·70 g grobes Meersalz

·10 ganze schwarze Pfefferkörner

·10 getrocknete Wacholderbeeren

·2 Lorbeerblätter

Kalbs-Ragout

·200 g Kalbsbrust

·50 g getrocknete Pfifferlinge

·Extra natives Olivenöl

·240 g Topinambur geschnitten in 2 cm große Würfel

·200 g Äpfel geschnitten in 2 cm große Würfel

·100 g Zwiebeln geschnitten in 2 cm große Würfe

·4 Teelöffel klein gehackter Knoblauch

·2 Esslöffel Apfelessig

·400 ml Hafermilch plus etwas mehr bei Bedarf

·2 Esslöffel fein geriebener Meerrettich

·Grobes Meersalz

·Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

·200 g Sellerieknolle geschnitten in 2 cm große Würfel

·200 g Butternusskürbis geschnitten in 2 cm große Würfel

·50 g Perlzwiebeln geschält