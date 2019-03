Simple Feast: Rezept Geschmorte Kaninchenkeule mit Gemüse

Eine der Hauptzutaten in diesem Rezept sind die Frühlingsmöhren, denn sie sind zarter und frischer als reguläre Möhren. In Deutschland werden sie nur im Mai, Juni und Juli geerntet, also ist das auch genau die Zeit, um sich an ihnen zu erfreuen. Obwohl Möhren in vielen Farben existieren, die von Weiß bis Violett reichen, sind orangefarbene Möhren die beliebtesten. Diese bekommen ihre Farbe vom Beta-Carotin, welches ein Anti-Oxidant ist und im Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Vitamin A unterstützt die Sehkraft und hilft, deine Haut und dein Immunsystem gesund zu halten.