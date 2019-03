Simple Feast: Rezept Geröstete Rote Bete mit wildem Rucola und Walnusspesto

Rote Bete schmeckt nicht nur super lecker und gibt Gerichten das gewisse Etwas, sie ist auch dazu in der Lage deinen Blutdruck zu regulieren. Durch den hohen Nitratgehalt in der Roten Bete entspannen und weiten sich deine Venen und Gefäße und helfen so den Blutdruck nachweislich zu senken. Eine kleine Wunderwaffe der Natur die dazu auch noch optisch ein Hingucker und abgerundet mit wildem Rucola das perfekte leichte Sommergericht ist.