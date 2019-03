Simple Feast: Rezept Gefüllter Eichelkürbis

Den Ofen vorheizen auf 190°C.

2. Lege den Kürbis mit der Schnittseite nach oben auf ein Backblech. Falls der Kürbis wegrollt, schneide ein Stück vom Boden ab. Träufle Olivenöl drüber und würze ihn dann mit Salz und Pfeffer. Streue den braunen Zucker gleichmäßig über die Kürbis-Hälften. Röste den Kürbis, bis er weich und leicht karamellisiert ist, etwa 40 Minuten.

3. Nimm ihn aus dem Ofen und beträufle ihn mit der Flüssigkeit, die sich in der Mitte gesammelt hat.

4. Schmelze in der Zwischenzeit die Butter in einer mittelgroßen Kasserolle bei mittlerer Temperatur. Gib die Zwiebel, den Knoblauch und Thymian mit einer Prise Salz hinein und brate alles an, rühre gelegentlich um, bis die Zwiebeln weich werden, 4 bis 5 Minuten.

Gib die Quinoa sowie das Wasser oder die Brühe dazu und würze mit ½ Teelöffel Salz und ¼ Teelöffel Pfeffer. Bring das Ganze zum Kochen und reduziere dann die Temperatur auf ein Simmern. Lass es bei geschlossenem Deckel simmern, bis die Quinoa aufbricht und weich geworden ist, 15 bis 20 Minuten.

6. Nimm den Topf vom Herd und stell ihn zum Abkühlen beiseite.

7. Erhitze, während die Quinoa und der Kürbis kochen, einen Schuss Olivenöl in einer großen Sauteuse bei mittel-hoher Temperatur. Gib den Kohl hinein und brate ihn an, bis er zusammenfällt, 2 bis 3 Minuten.

Lass die übriggebliebene Flüssigkeit von der Quinoa abtropfen und rühre sie unter den Kohl. Rühre die Kirschen und die Jungzwiebeln unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Teile die Mischung gleichmäßig auf den Kürbis auf und forme jeweils in der Mitte einen kleinen Hügel. Falls etwas von der Mischung übrig bleibt, kannst du es in einer getrennten Auflaufform backen.

9. Gib über jede Kürbishälfte 1 Esslöffel Parmesan und backe sie dann, bis der Käse angeröstet und alles gut erwärmt ist, 15 bis 20 Minuten.